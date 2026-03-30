「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「バインダーの捨て方がわからないという方が多いですが、多くの自治体は可燃ごみで大丈夫です」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「金属が付いているので、バインダーの捨て方がわからないという方が多いですが、多くの自治体は可燃ごみで大丈夫です