性風俗店に女性を紹介したとして、違法スカウトグループ「ナチュラル」会長の男らが、再逮捕されました。今回が4度目の逮捕になります。警視庁によりますと、「ナチュラル」の会長・木山こと小畑𥶡昭容疑者らは2023年、千葉県松戸市の性風俗店に、20代の女性を紹介した疑いがもたれています。また、この風俗店を運営する佐々木剛容疑者ら2人も逮捕されました。小畑容疑者はことし1月に公開手配された後に、潜伏先の鹿児島・