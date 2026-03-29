投票する有権者（イメージ）清瀬市長（東京都）29日投開票の結果、元市議で共産、社民推薦の原田博美氏（50）＝無新＝が、自民、公明推薦で現職の渋谷桂司氏（52）＝無現＝を破り、初当選。投票率は40.18％。再選を狙った渋谷氏は1期目の実績を強調。自公支援の組織戦を展開したが自民への追い風を生かし切れなかった。