消防などによりますと、千葉県流山市の用水路で1歳〜2歳くらいの男の子が意識と呼吸がない状態で発見されました。何らかの理由で転落したとみられます。30日午後2時すぎ、119番通報があったということで、ドクターヘリで救急搬送されたということです。