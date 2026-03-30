協議する（左から）サウジアラビア、パキスタン、トルコ、エジプトの各外相＝29日、イスラマバード（パキスタン外務省提供・共同）【イスラマバード共同】パキスタンのダール副首相兼外相は29日、戦闘終結に向けた米国とイランの協議がパキスタンの仲介で数日以内に実現する見通しだと表明した。米イラン双方の信頼を得ているとして「包括的かつ永続的な紛争解決への貢献を光栄に思う」と述べた。首都イスラマバードで29日、イ