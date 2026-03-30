アニメ『鬼滅の刃』の新作映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が公開255日間で日本国内での観客動員数2734万5654人、興収400億2394万3700円を記録したことが30日、発表された。歴代興収ランキングは、国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしており、日本映画として史上２作目の大台400億円を突破