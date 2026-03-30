「お前が熊本行くなら、俺ら全員で盛り上げに行く」。師匠のその言葉を胸に、58歳で故郷へ拠点を移した井手らっきょさん。凱旋移住とはいえ、待っていたのは気心の知れた戦友がそばにいない心細さでした。一人で看板を背負う再出発の門出。そんななか、台風を突いて現れた師匠・ビートたけしさんが見せた「ある振る舞い」に、井手さんは言葉を失います。 【写真】熊本に戻って出会った第二の友とまさに裸の付き合い ほか（