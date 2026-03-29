感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ キャラクターものからコスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。LOVE BUZZ ITEM vol.49THEME：お気に入りのバッグチャームRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッ