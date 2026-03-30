気象庁は30日、高温に関する早期天候情報を発表しました。早期天候情報は10年に1度程度起こるおそれがあるときに発表されるものです。それによりますと、4月5日ごろから日本全域で気温が例年と比べ著しく高くなる可能性があるということです。 【週間予報をみる】各地域での4月5日の予想気温はどうなっている？ 各地域で発表されている「早期天候情報」は以下の通りです。 北海道地域 高温に関する早期天候情報（北海道地方）