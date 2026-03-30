ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２９日（日本時間３０日）の敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、２回にメジャーデビューから３戦連発となる３号ソロを放った。敵地のファンから悲鳴が上がったのは、４―２の２回二死無走者だった。右腕スプロートのフルカウントからの７球目、内角低めの９３・２マイル（約１５０キロ）のカットボールを豪快にすくい上げた。角度３８度、打球速度１