68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、生みの親の調査を進めていた東京都が「現時点で取り違えの相手を特定できていない」とする報告書をまとめました。江蔵智さん（67）は1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後、病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられました。江蔵さんは東京都に対して生みの親を捜すよう求める訴えを起こし、東京地裁は都側に調査を命じる判決を言い渡しま