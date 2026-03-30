登録者1300万人超の韓国大食いユーチューバー・ツヤンの、虚偽の情報を流した大学時代の同窓生に対し、罰金刑が下された。3月30日、現地法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事11単独（キム・ジェハク判事）は、情報通信網法上の名誉毀損容疑に問われていたAに対し、去る6日に罰金700万ウォン（約70万円）の略式命令を出したという。【画像】「死んだ元恋人の“奴隷”だった」ツヤン、私生活の衝撃これに先立ち、検察は2月2日、Aを