京都府南丹市で行方不明になっている小学5年の男子児童のランリュックが、山の中で見つかっていたことが分かりました。 【写真を見る】京都府南丹市の小5男児行方不明本人の黄色のランリュックが見つかる山中で親族が発見家族が確認 警察などによりますと、南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん（11）は今月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分かっていません。警察などが捜索を