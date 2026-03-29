◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神の藤川監督が試合後、コーチらとともにベンチを飛び出した2回について説明した。この回、巨人ルーキーの山城に、大山、伏見が死球を受け、和田、藤本、小谷野の3コーチとともに、巨人ベンチを見るようにしてホームベース付近まで歩を進めていた。「山城投手も新人ですから、少しコントロールもつらいところがあったと思いますけど。また次回、良い投球をしてもら