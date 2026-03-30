「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）春の短距離王に輝いたのは昨年の覇者で１番人気の支持を受けたサトノレーヴ。中団から豪快に突き抜け、１０＆１１年のキンシャサノキセキ以来、史上２頭目の連覇を達成した。エスコートした初コンビのルメールは、当レース５度目の騎乗で初勝利となった。２着は１５番人気のレッドモンレーヴ、３着には７番人気ウインカーネリアンが入り、３連単は２４万円超の波乱決着となった。これが