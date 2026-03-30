東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され死亡した事件で、刺したとみられる男の犯行直前の行動が明らかになってきました。現場近くのトイレからは、男のスマホが水没した状態で見つかったということです。【写真を見る】東京・池袋ポケモンセンター刺殺事件“涙を流しながら大声、何度も刺した”トイレから男の「水没したスマホ」発見犯行直前の行動明らかに今月26日、ポケモンセンターで店員の春川萌衣さん（