千葉市の集合住宅の一室で29日夜、男性が妻に胸を刺され死亡しました。29日午後9時50分ごろ、千葉市中央区の集合住宅の一室で、「兄が義理の姉に刺された」と女性から110番通報がありました。警察によりますと、この部屋に住む黒川真稀さん（28）が妻と口論になった後、妻が黒川さんの胸を包丁で刺したということです。黒川さんは病院へ運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。妻は幼い子どもを連れて逃走していましたが、