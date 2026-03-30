【シャープ VRグラス「Xrostella VR1」かんたんかけるVR篇星井美希15秒】 公開場所：3月29日18時～19時放送「愛♡MAX!!!TV」TOKYO MX、YouTube のCM枠 バンダイナムコエンターテインメントは、「アイドルマスター」より765プロダクション所属アイドル「星井美希」が出演するシャープ株式会社が展開するVRグラス新製品「Xrostella VR1（クロステラ ブイア