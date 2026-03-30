【POP UP PARADE クイーン L size】 【POP UP PARADE パンサー L size】 9月 発売予定 価格：各9,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE クイーン L size」と「POP UP PARADE パンサー L size」を9月に発売する。価格は各9,800円。 本商品はゲーム「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」に登場する心の怪盗団よ