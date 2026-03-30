春は卒業や入学、お彼岸など、家族で集まる行事やお祝い事が増える季節ですね。そんな特別な日の食卓を彩ってくれるのが、優しい甘さの「ぼたもち」や、華やかな「ちらし寿司」「お赤飯」です！おうちで手作りすれば、出来立ての美味しさと香りが格別ですよ。今回は、春の行事にぴったりの人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】材料2つで簡単ぼたもち（おはぎ）堂々の第1位は、手作りの「ぼたもち」です！