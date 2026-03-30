記事ポイント共通の空調ファンでペットも飼い主も一緒に暑さ対策できる新シリーズ敷く・背負う・抱っこする・着るの4スタイルで外出時の暑さ対策を選べる2026年4月2日開催のインターペット東京で発売中商品の体験・購入が可能 夏の外出でペットを熱中症から守ることは、多くのオーナーにとっての課題です。「ONEKOSAMA OINUSAMA」が発表した「空調と、出かける。」シリーズは、共通の空調ファンを軸に、敷く・背負う・抱っこ