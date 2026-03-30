新年度予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算が、さきほど成立しました。【写真を見る】【速報】約8兆6000億円の暫定予算案が与野党の賛成多数で可決・成立衆参の予算委員会ではきょう、高市総理が出席し、新年度予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算案をめぐる質疑がおこなわれました。その後、参院本会議でさきほど採決がおこなわれ、与党のほか、一部の野党の賛成多数で暫定予算案が可決・成立しました。