マイボイスコム株式会社が『休養のとり方』に関するインターネット調査を２０２６年３月１日〜７日に実施し、その結果を公表した。「休養がとれているか」の問いに、１９．３％が「とれている」、４０．２％が「ある程度とれている」、２１．３％が「どちらともいえない」、１３．９％が「あまりとれていない」、５．４％が「とれていない」と回答。睡眠時間が「７〜９時間未満」の層では「とれている」「ある程度とれている」