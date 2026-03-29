最近、ヘアスタイルがマンネリ化してきたかも……。そんな風に感じている40・50代は、ちょっぴり新鮮なヘアスタイルに変えて、イメチェンしてみませんか？ 派手になりすぎることなく、ほど良く軽やかで抜け感のある「大人のウルフヘア」なら、長く同じヘアスタイルをキープしてきた人にも挑戦しやすいはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたい、大人のウルフヘアをご紹介