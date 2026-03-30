アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、イランの首都テヘランにある中東のテレビ局のオフィスが29日、攻撃を受けました。テレビ局は「国際法に違反する攻撃だ」と強く非難しています。カタールのテレビ局「アル・アラビー」は29日、「テヘラン支局がある建物が攻撃の標的となり、甚大な被害を受けた」と発表しました。攻撃の直後に、記者がオフィスを撮影した映像では、窓などが吹き飛ばされた様子が映り、カメラを外