日本代表は31日、聖地ウェンブリーでイングランド代表と対戦する。DF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）は、この一戦で世界最高峰のストライカー封じを狙う。日本は28日に行われたスコットランド代表戦を1−0で勝利。イギリス遠征を白星でスタート。グラスゴーからロンドンに移動したチームは29日、同地でイングランド戦に向けたトレーニングを開始している。スコットランド戦で前半45分間プレーした渡辺はスリーライオン