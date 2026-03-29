三重県の鈴鹿サーキットでF1日本グランプリの決勝が行われ、本格復帰したホンダが日本での初めてのレースに臨みました。イギリスの自動車メーカー「アストンマーティン」とタッグを組み、5年ぶりに参戦したホンダ。2人の選手のうち1人はマシントラブルでリタイアとなりましたが、1人は18位で、今季初めての完走となりました。ホンダは、2021年に脱炭素の取り組みに注力するなどの理由でF1から退いていましたが、F1が今年から電動モ