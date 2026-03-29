イランのガリバフ国会議長＝2024年10月、レバノン・ベイルート（AP＝共同）【カイロ共同】国営イラン通信によると、イランのガリバフ国会議長は29日、米国が地上侵攻に踏み切れば「米兵を待ち構え燃やす」と警告した。米国が交渉の背後で侵攻を計画していると主張した。中東の衛星テレビ、アルジャジーラは29日、イラン保健省の話として戦闘によるイランの死者が2076人になったと伝えた。イランメディアによると、イラン革命防