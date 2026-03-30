昔の工場や原子炉施設などの制御室を見ると、壁や機器の一部がそろって淡い青緑色(シーフォーム・グリーン)に塗られていることがあります。デザイナーのベス・マシューズ氏は、こうした施設でよく見かける「シーフォーム・グリーン」の由来を調べました。Why So Many Control Rooms Were Seafoam Greenhttps://bethmathews.substack.com/p/why-so-many-control-rooms-were-seafoamマシューズ氏がシーフォーム・グリーンの由来を考