車で道路を走っていると、渋滞や信号は避けて通れない存在だ。『交通トラブル六法』（KADOKAWA）を書いた弁護士の藤吉修崇さんが、道路をめぐる2つの謎について解説する――。（第2回）※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■渋滞が起きる場所、最多は「谷」車を運転していて「なんでこんなところで渋滞してるの？」「個人レベルで渋滞を解消する方法はあるの？」「先進技術で渋滞を解