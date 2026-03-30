名古屋市の繁華街にあるネットカフェで赤ちゃんの遺体が見つかり、母親とみられる20歳の女が逮捕された。警察によると29日午前7時過ぎ、名古屋市中区の「快活CLUB名古屋錦店」の従業員から「個室から異臭がする」と通報があった。駆けつけた警察官が個室の中で、タオルにくるまれた性別のわからない赤ちゃんの遺体を見つけ、客として現場にいた岐阜県可児市の自称店員今井三結容疑者（20）を死体遺棄の疑いで緊急逮捕した。調べに