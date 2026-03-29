しっぽをふくらませて「必死」のアピールYouTubeチャンネル「ひのきネコ備忘録」では、子猫のひのきがドアを必死で開ける様子が配信され、動画のコメント欄には「ひのきちゃん賢い！」「よく頑張りました」の声が続出しました。【画像5枚】きゃわいい〜！！これが、自力でドアを開けた子猫の“ドヤ顔”です！注目を集めたのは「子猫が自力でドアをこじ開けました」という動画。子猫のひのきがドアに向かって一目散に走り寄るシ