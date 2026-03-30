タレントのさとう珠緒（53）が29日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。過去に結婚の“チャンス”があったことを明かした。手相占い師の大串ノリコさんが「パートナー線から36歳くらいに結婚のチャンスがあった」と言うと、独身のさとうは「アレかアレか」と当時、付き合っていた男性を思い浮かべた。そして、「1回占いで“結婚したらどうか”みたいなのがあったんですよ