世界では現在も多くの人々が飢餓や栄養不良に苦しんでいる。一方で、その原因は単純な「食料不足」ではないという指摘がある。実際、富裕国でも十分な食料供給がありながら低栄養が広がる地域が存在する。では、なぜ食べ物があるにもかかわらず、飢えはなくならないのか。世界の食料データと地域格差を手がかりに、この問題の複雑な背景を読み解いていく。※本稿は、学際的研究者のバーツラフ・シュミル著、栗木さつき訳『世界はい