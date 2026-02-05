がブリチキン。は、2026年2月15日に15周年を迎える。そこで、2026年2月14日から2月23日までの10日間、全国の店舗で『15周年創業祭』を開催する。第1弾として2月14日から2月16日までの3日間、居酒屋店舗では、名物「からあげ もも」と「ハイボール」が“何皿でも･何杯でも半額”になり、レストラン･フードコート店舗では、定食/丼/大皿うどんを注文すると次回使用できる“定食無料券”がもらえる。また、第2弾として2月17日〜2月23