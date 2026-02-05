女優のイ・ヘインが40億ウォン（約4億円）規模のビル購入を目前に控え、率直な胸の内を明かした。2月5日、イ・ヘインは自身のSNSで「今日はただ正直になりたかった」と切り出した。【画像】「おかげで元気になりました」イ・ヘイン、パツパツ衣装続けて「いよいよ来週、ビルの契約をまとめることになった。いろいろとプレッシャーも感じるし、責任もものすごく大きくなった。これから育てていき、守っていくものが増える分、私自身