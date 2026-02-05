SVリーグ 主要選手インタビュー山本智大／大阪ブルテオン 前編（全３回）【「悩んだし、もがきました」】「もっとできるんじゃないか？」中学３年でリベロへの転向を決めた山本智大は、野心に満ちていた。心の底からバレーボールを楽しんでいると話す山本智大photo by Sunao Noto「僕が小さい頃、日本の男子バレーはラリーがあまり続かなくて。女子バレーのほうがつながっていましたね。だから男子を見ていて、"このボールは拾