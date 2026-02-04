「裏金議員」のイメージを払拭できず、前回衆院選では夫婦そろって落選した自民党の丸川珠代・元五輪相（55）と大塚拓・元内閣府副大臣（52）。今回、雪辱を期す二人だが、実は夫には妻さえ知らない“ある秘密”が……。＊＊＊【写真を見る】「飲み会で美熟女とキス」が目撃された大塚拓氏「2024年の選挙で敗れてから、丸川さんは随分と変わりました。議員バッジを失って以降も辻立ちなどを地道に続け、秘書を雇えなくなった分、