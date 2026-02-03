横浜FCは3日、ポルトガル2部のオリベイレンセに期限付き移籍していたMF高橋友矢(19)が同5部のペビデンSCに期限付き移籍することが決まったと発表した。高橋は今季、ポルトガル2部リーグで8試合に出場していた。オリベイレンセは横浜FCと同じONODERA GROUPが保有するクラブ。日本人オーナーのペビデンSCとは業務提携をしている。高橋はクラブを通じて「横浜FC・ファンサポーターの皆さん、高橋友矢です。この度、Pevidém