横浜FC高橋友矢がポルトガル5部に期限付き移籍「必死になって這い上がります!」
横浜FCは3日、ポルトガル2部のオリベイレンセに期限付き移籍していたMF高橋友矢(19)が同5部のペビデンSCに期限付き移籍することが決まったと発表した。高橋は今季、ポルトガル2部リーグで8試合に出場していた。
オリベイレンセは横浜FCと同じONODERA GROUPが保有するクラブ。日本人オーナーのペビデンSCとは業務提携をしている。
高橋はクラブを通じて「横浜FC・ファンサポーターの皆さん、高橋友矢です。この度、Pevidém SCに移籍することになりました。成長した姿を見せられるように、必死になって這い上がります!引き続き応援よろしくお願いします!」と伝えている。
