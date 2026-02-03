【ニューヨーク＝木瀬武】トランプ米大統領は２日、民間企業向けに重要鉱物の備蓄制度を創設すると発表した。戦略物資に活用される重要鉱物の安定供給が中国に脅かされており、供給が途絶えるリスクを減らして国内産業を保護する。ホワイトハウスで記者団に明らかにした。政府系金融機関の米輸出入銀行の融資と民間資金で１２０億ドル（約１・９兆円）を調達し、中国が供給や精製で影響力を持つレアアース（希土類）やコバルト