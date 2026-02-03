ジャイアンツのベアCEOが明かしたドジャースへの“本音”ジャイアンツのラリー・ベアCEOが、米ポッドキャスト番組「ダン・パトリック・ショー」に出演し、同地区のライバル球団であるドジャースへの思いを明かした。「ドジャースは嫌いですか？」という“直球”の問いかけに「そうは思わない」と否定。「倒すべきドラゴンがいることは、必ずしも悪いことじゃない」と独自のライバル観を語った。番組で司会のダン・パトリック氏