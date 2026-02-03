長寿バラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』の炎上の原因は、育児放棄やヤングケアラーを彷彿とさせる番組側の過剰な演出が火種となったのだが、別の要因もある。出演者夫婦の過去のSNSが特定され、妻の投稿内容がそこへ火に油を注いでしまった。「集英社オンライン」は日本中の誹謗中傷の的となった阿部恭宏さん（38）と妻の美佳さん（38）を緊急取材した。 【画像】「刑務所がお似合い」「ゲロ女」「最低な親」殺