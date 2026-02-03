Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介（３２）が３日、都内で行われた「オバジ新商品・２５ｔｈスペシャルメッセンジャー発表会」に出席した。山田は明るい黄色のスーツ姿で登壇。「普段は黄色のスーツを着ることはないので不思議な感じ。裏で似合っていると言ってもらった」と笑顔を見せた。オバジ２５ｔｈスぺシャルメッセンジャーに就任し、美肌の秘訣（ひけつ）を大公開。同商品を「普段から本当に使っている」と言い