俳優のリチャード・ドレイファス（78）は、主演作「ジョーズ」での扱いに不満があったため、それ以降、ユニバーサル・ピクチャーズとは仕事をしないと決めたのだという。リチャードによると、1975年公開の同スティーブン・スピルバーグ監督作が大ヒットしたにも関わらず、自身や共演者には一切ボーナスが支払われなかったため、続編の出演をはじめ、同社製作の映画はすべて断っ