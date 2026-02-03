NECナイメヘンのMF佐野航大が活躍オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大は現地時間1月31日のエールディビジ第21節AZ戦（3-1）で左足の技ありミドルシュートを決めるなど1得点1アシストの活躍を披露。試合後にはユーモアを交えて英語でインタビューに応じた。佐野は開幕から全20試合に連続先発出場。前半12分にMFバサル・オナルが決めたチーム2点目のゴールをアシストすると、後半7分にはペナルティーエリアの手前で拾ったクリ