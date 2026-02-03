アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の姿にフォロワーが驚いた。昨年の５月以来、約９か月ぶりにインスタグラムを更新。「声優と夜あそび着用分デニムジャケット、チェックシャツ＠ｃｉａｏｐａｎｉｃｔｙｐｙニットパンツ＠ＨＥＬＬＯ＿＿ＳＡＮＦＲＡＮＣＩＳＣＯ」と番組での衣装姿を投稿した。金田はチェックのロングシャツに個性的なデザインのデニムジャケットを羽織り、カラフルな