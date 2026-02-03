2026年2月1日、第一財経は、日本政府が「造船能力倍増戦略」を掲げ、官民一体で造船業の復権に乗り出した背景と展望について報じた。記事は、かつて世界シェアの5割を握った日本の造船業が、現在は約13％にまで低下し、中国（71％）に水をあけられ韓国（14％）にも抜かれている現状を「厳冬」と表現した。そして、日本政府が昨年11月に決定した21兆3000億円規模の総合経済対策において、造船業を半導体人工知能（AI）と並ぶ「戦