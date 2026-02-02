2月1日放送の『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）は、今後の番組を心配させる内容だった。【独自写真】ママチャリのスピードを緩めて取材に応じた城島茂唯一、松岡の名前が出たシーンとは…「この日は城島茂さん、timelesz松島聡さん、なにわ男子の藤原丈一郎さんが、真冬の津軽海峡で100キロ超えのクロマグロを狙う『DASH巨大食堂』特別編がオンエアされました」（芸能プロ関係者、以下同）今季最強クラスの寒波が迫る中、