元モーニング娘。でタレントの矢口真里（４３）が、１日深夜放送の「有吉クイズ」（テレビ朝日系）に出演。整形疑惑を否定した。番組ではお金にまつわるトークを展開。矢口は「私１８歳の時から、アイテープっていう二重にするテープを使ってるんですよ。それが１個１５００円で、月に２個使う」という。それが「４２歳まで使ってるので、計算したら８６万４０００円使ってる」と明かした。高額な出費に、矢口自身も「私、二